Бокс: Наталья Богданова досрочно проиграла в полуфинале Азиатских игр

На Азиатских играх-2022 в китайском городе Ханчжоу состоялся полуфинальный поединок с участием члена сборной Казахстана по боксу Натальи Богдановой, передает NUR.KZ.

Спортсменка билась за выход в финал в весовой категории до 66 килограммов. Ей противостояла серебряный призер чемпионата мира из Таиланда Джанджаем Суваннапхенг.

Бой проходил под диктовку соперницы Богдановой. Суваннапхенг уверенно забрала первые два раунда. В третьем она трижды отправила казахстанку в нокдаун - рефери остановил поединок.

Таким образом, Богданова завершила свое выступление на Азиаде с бронзовой медалью.

В активе сборной Казахстана теперь 50 медалей. Наши спортсмены завоевали пять "золота", 11 "серебра" и 34 "бронзы".

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