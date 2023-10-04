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Бокс: Наталья Богданова досрочно проиграла в полуфинале Азиатских игр

Опубликовано:

Наталья Богданова
Наталья Богданова. Фото: Нургали Жумагазы

На Азиатских играх-2022 в китайском городе Ханчжоу состоялся полуфинальный поединок с участием члена сборной Казахстана по боксу Натальи Богдановой, передает NUR.KZ.

Спортсменка билась за выход в финал в весовой категории до 66 килограммов. Ей противостояла серебряный призер чемпионата мира из Таиланда Джанджаем Суваннапхенг.

Бой проходил под диктовку соперницы Богдановой. Суваннапхенг уверенно забрала первые два раунда. В третьем она трижды отправила казахстанку в нокдаун - рефери остановил поединок.

Таким образом, Богданова завершила свое выступление на Азиаде с бронзовой медалью.

В активе сборной Казахстана теперь 50 медалей. Наши спортсмены завоевали пять "золота", 11 "серебра" и 34 "бронзы".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2039553-boks-natalya-bogdanova-dosrochno-proigrala-v-polufinale-aziatskih-igr/

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