Бокс на Азиатских играх: Карина Ибрагимова вышла в финал

Представительница сборной Казахстана по боксу Карина Ибрагимова одержала победу в полуфинальном поединке на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР), передает NUR.KZ.

В 1/2 финала весовой категории до 57 килограммов ей противостояла Мижгона Самадова из Таджикистана.

Поединок получился очень близким и конкурентным. Первый раунд остался за Ибрагимовой. Во втором Самадова сумела выровнять ситуацию. В решающей третьей трехминутке казахстанка вернула преимущество.

В итоге судьи отдали Карине победу раздельным решением (3:2). В финале она встретится с чемпионкой мира Ю Тин Лин из Тайбэя.

Отметим, что ранее Ибрагимова завоевала олимпийскую лицензию на участие в Играх-2024 в Париже.

В вечерней сессии свой полуфинал проведет Наталья Богданова. Начало в 17:00.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.