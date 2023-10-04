Бокс на Азиатских играх: Карина Ибрагимова вышла в финал

Представительница сборной Казахстана по боксу Карина Ибрагимова одержала победу в полуфинальном поединке на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР), передает NUR.KZ.
В 1/2 финала весовой категории до 57 килограммов ей противостояла Мижгона Самадова из Таджикистана.
Поединок получился очень близким и конкурентным. Первый раунд остался за Ибрагимовой. Во втором Самадова сумела выровнять ситуацию. В решающей третьей трехминутке казахстанка вернула преимущество.
В итоге судьи отдали Карине победу раздельным решением (3:2). В финале она встретится с чемпионкой мира Ю Тин Лин из Тайбэя.
Отметим, что ранее Ибрагимова завоевала олимпийскую лицензию на участие в Играх-2024 в Париже.
В вечерней сессии свой полуфинал проведет Наталья Богданова. Начало в 17:00.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2039485-boks-na-aziatskih-igrah-karina-ibragimova-vyshla-v-final/