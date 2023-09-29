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Бокс на Азиатских играх: Кызайбай и Оралбай проиграли, Тогамбай победил нокаутом

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Сагындык Тогамбай
Сагындык Тогамбай. Фото: kfb.kz

В Ханчжоу (КНР) на Азиатских играх-2022 продолжаются соревнования по боксу. Сегодня, 29 сентября, турнирную сетку покинули сразу два казахстанских боксера, передает NUR.KZ.

В первых же поединках потерпели поражения Назым Кызайбай и Нурбек Оралбай.

Кызайбай в весовой категории до 50 килограммов уступила Есуген Оюнцецег.из Монголии. Оралбай в свою очередь в категории до 80 килограммов проиграл Тохтарбеку Танатхану (Китай).

Сагындык Тогамбай гарантировал себе как минимум бронзовую медль Азиады. Он вышел в полуфинал категории до 92 килограммов.

В бою 1/4 финала в первом раунде он нокаутировал иранца Туфана Шарифи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2038798-boks-na-aziastkih-igrah-kyzaybay-i-oralbay-proigrali-togambay-pobedil-nokautom/

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