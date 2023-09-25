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Чемпион мира по боксу Сакен Бибосынов с победы стартовал на Азиатских играх-2022

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Сакен Бибосынов
Сакен Бибосынов. Фото: Luis Robayo - Pool / Getty Images

Один из лидеров сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов одержал победу в первом поединке в рамках выступления на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР), передает NUR.KZ.

Чемпион мира начал турнир с 1/16 финала. Соперником Ббосынова стал Унуболд Орхонтунгалаг из сборной Монголии.

Казахстанец уверенно провел все три раунда. В каждом из них судьи отдали победу Бибосынову. Таким образом, он пробился в 1/8 финала Азиады.

Сакен Бибосынов в 2021 выиграл чемпионат мира. В том же году он стал бронзовым призером Олимпиады в Токио.

На сегодняшний день сборная Казахстана завоевала пять медалей. "Серебро" у дзюдоистки Абибы Абужакыновой, а Магжан Шамшадин, Абылайхан Жубаназар, Эсмигуль Куюлова (все дзюдо) и стрелок Никита Чирюкин принесли стране бронзовые награды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2038059-chempion-mira-po-boksu-saken-bibosynov-s-pobedy-startoval-na-aziatskih-igrah-2022/

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