Стали известны первые соперники казахстанских боксеров на Азиатских играх

Боксеры национальной сборной Казахстана узнали оппонентов по стартовым поединкам на XIX Летних Азиатских играх в китайском Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Соперники казахстанских боксеров в первом раунде:

51 кг. 1/16 финала. Сакен Бибосынов — Орхонту Оноблд (Монголия)

57 кг. 1/16 финала. Махмуд Сабырхан — Ичен Ли (Южная Корея)

63,5 кг. 1/16 финала. Эртуган Зейнуллинов — Обада Алькасбе (Иордания)

71 кг. 1/8 финала. Асланбек Шымбергенов — Сан Ли (Южная Корея)/Пель Ван (Китай)

80 кг. 1/8 финала. Нурбек Оралбай — Токтарбек Танаткан (Китай)

92 кг. 1/8 финала. Сагындык Тогамбай — Бариахаан Дорж (Монголия)

+92 кг. 1/4 финала. Камшыбек Конкабаев — Данис Латыпов (Бахрейн)/Мохаммед Млайес (Сирия).

Отметим, что впервые на летних Азиатских играх будет разыграны лицензии на Олимпийские игры в Париже. Два боксера, вышедшие в финал в каждой весовой категории, получат олимпийские путёвки.

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