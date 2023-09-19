Чемпион мира Тайсон Фьюри в седьмой раз стал отцом

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о том, что в седьмой раз стал отцом. У именитого боксера из Великобритании родился мальчик, передает NUR.KZ.

О рождении малыша Тайсон Фьюри объявил на своих страницах в социальных сетях.

"Он здесь и он идеален",- подписал фотографию Фьюри.

Имя новорожденного семья Фьюри пока не озвучила.

Отметим, что теперь у Тайсона Фьюри четыре сына и три дочки. Ранее на свет появились Венесуэла, Принц Джон Джеймс, Принц Тайсон II, Валенсия Эмбер, Принц Адонис Амасия, Афина.

Напомним, на ринг титулованный британец вернется 28 октября. Ему предстоит сразиться с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

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