Карл Фроч: Даже постаревший Головкин вырубит Юбенка

Экс-чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBA Карл Фроч заявил о том, что казахстанский профи-боксер Геннадий Головкин отправит в нокаут британца Криса Юбенка-младшего, сообщает Youtube-канал Froch on Fighting.

В последнее время британский боксер активно подбирает себе следующих соперников. В свой список желаемых оппонентов он поместил и GGG.

"Головкину уже за 40. Но я не думаю, что Крис сможет его победить.

Последнее, что пропадает в период старения - это удар боксера. Головкин обладает серьезными навыками, обучен и силен. Поэтому даже постаревший Головкин, с замедленными рефлексами, вырубит Юбенка. Думаю, если он попадет по корпусу, то все, игра для Криса будет завершена.

В общем, я не думаю, что Крис сможет победить Геннадия",- озвучил Фроч.

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