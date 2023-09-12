"Я не великий": интересный диалог Головкина после победы Казахстана над Северной Ирландией попал на видео

Казахстанский боксер Геннадий Головкин посетил матч отбора на Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией. GGG в подтрибунном помещении пообщался с фанатом, передает NUR.KZ.

Видео диалога появилось на странице gggpromotions_team_ggg в Instagram. Поклонник во время разговора назвал именитого боксера "великим". Головкин поблагодарил за комплимент, добавив "Ну, я не великий".

Также фанат выразил свое пожелание, чтобы последний бой GGG провел в Астане.

Напомним, Казахстан выиграл у Северной Ирландии со счетом 1:0. Голом на 27 минуте отметился Максим Самородов. Геннадий Головкин находился на "Астана Арене" и поддерживал нашу сборную.

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