"14 октября покажем казахский стиль": в команде Алимханулы сделали заявление

Команда казахстанского профессионального боксера Жанибека Алимханулы сделала заявление в преддверии третьей защиты титула WBO в средней весовой категории, передает NUR.KZ.

Сообщение появилось на официальной странице команды в Instagram.

"Тренировки проходят на высоком уровне. Спарринги в самом разгаре. Мы работаем с четырьмя спарринг-партнерами. 14 октября мы покажем миру казахский стиль",- говорится в заявлении.

Напомним, что поединок Алимханулы против чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Винченцо Гуалтьери состоится 14 октября. Бой состоится на арене Fort Bend Epicenter, которая находится в Розенберге (Техас, США).

Жанбек будет защищать титул в третий раз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.