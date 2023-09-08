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"14 октября покажем казахский стиль": в команде Алимханулы сделали заявление

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Команда казахстанского профессионального боксера Жанибека Алимханулы сделала заявление в преддверии третьей защиты титула WBO в средней весовой категории, передает NUR.KZ.

Сообщение появилось на официальной странице команды в Instagram.

"Тренировки проходят на высоком уровне. Спарринги в самом разгаре. Мы работаем с четырьмя спарринг-партнерами. 14 октября мы покажем миру казахский стиль",- говорится в заявлении.

Напомним, что поединок Алимханулы против чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Винченцо Гуалтьери состоится 14 октября. Бой состоится на арене Fort Bend Epicenter, которая находится в Розенберге (Техас, США).

Жанбек будет защищать титул в третий раз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2035875-14-oktyabrya-pokazhem-kazahskiy-stil-v-komande-alimhanuly-sdelali-zayavlenie/

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