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Джермелл Чарло: Мне хватит мощи, чтобы уронить "Канело"

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Дуэль взглядов Канело и Чарло
Дуэль взглядов Канело и Чарло: instagram.com/Saul Alvarez/@canelo/

Американский боксер Джермелл Чарло оценил свои шансы на победу в бою против мексиканца Сауля Альвареса. Он уверен, что сможет нокаутировать "Канело", сообщает SHOWTIME Sports.

"Я верю в то, что говорю. И я докажу это на деле. Я ведь не раз был на боях Альвареса. И отметил для себя проблемные моменты. Однако не в курсе, устранил он их, или же нет. Посмотрим. Я готовлюсь. Тренеруюсь так, словно монстр. Пересмотрю еще раз все его бои. Так что буду готов.

У меня есть такие удары, которые не видит соперник. Отполировал их во многих боях. Он с такими не встречался. Уверен, что донесу их до цели. Уверен, что ме хватит мощи, чтобы уронить "Канело". В этом бою деньги точно не будут на первом месте",- сказал Чарло.

Добавим, что исторический бой состоится 30 сентября на T-Mobile арене в Лас-Вегасе (США). В ринге сойдут абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (Чарло) и обладатель всех основных титулов в суперсреднем весе ("Канело").

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2035558-dzhermell-charlo-mne-hvatit-moschi-chtoby-uronit-kanelo/

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