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Пора становиться королем среднего веса, или почему Алимханулы нокаутирует чемпиона IBF

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы как никогда близок к тому, чтобы установить контроль над средним весом. Очередным его шагом на пути к короне станет бой против чемпиона по версии IBF, передает NUR.KZ.

Алимханулы, обладающий титулом WBO, в следующем поединке сразится с немцем Винченцо Гуалтьери. Случится это уже осенью. И нет сомнений в том, что фаворитом предстоящего боя будет именно он.

Да, Гуалтьери интересный боец. Угол атак, эффективные апперкоты, маневренность, характер - все это на ринге ему помогает. Однако все перечеркивает важная деталь. Винченцо не очень хорошо держит удар.

Его титульный бой против Эскивы Фалькао наглядно это показал. Если бы у бразильца в кулаках было больше заряда, он с легкостью мог удосрочить немца. Эскива, к слову, несколько раз потряс Гуалтьери, однако добить не смог.

Винченцо Гуалтьери
Винченцо Гуалтьери. Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Другое дело Алимханулы. Он и техничнее бразильца, и бьет намного тяжелее. Казахстанец легко может поймать подвижного Винченцо. И если потрясет, то уже не отпустит. Впрочем, Гуалтьери рискует лечь и с одного пропущенного удара.

Скорее всего, у Жанибека будет легкая прогулка. Нет серьезной опасности. Главное не заиграться и не пустить шальной удар. К слову, в этом плане тоже все спокойно. Винченцо ни разу не панчер. Из 21 победы на профи ринге только семь являются досрочными. В последний раз он побеждал раньше финального гонга в уже далеком 2019 году.

В общем, предварительный прогноз - победа Алимханулы нокаутом. И случится это либо в стартовых раундах, либо в середине боя. Вряд ли казахстанский боксер будет доводить дело до чемпионских трехминуток.

В среднем весе после того, как Геннадий Головкин освободил титулы, начался передел власти. И Алимханулы является одним из главных претендентов на корону. Да, топ-соперников не было, способных устроить ему проверку.

Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко. Фото: Getty Images/ Steven Ryan / Stringer

Но из тех, кто находится в игре, мало кто способен устроить Жанибеку кошмар. Разве что спустится в весе украинец Сергей Деревянченко. Поединок с ним будет прекрасным зрелищем, настоящей битвой с большим количеством экшена.

Сергей по-настоящему прекрасный боксер и воин. Плюс он самый невезучий в дивизионе. Несколько попыток завоевать титул завершились неудачей. В каждом случае не хватило совсем чуть-чуть. Не исключено, что он попробует совершить очередной набег на территорию средневесов и все-таки стать чемпионом.

Есть еще один интересный боец. Речь, конечно же, о Карлосе Адамесе (Доминикана). Он набрал приличный ход. Сложный боксер, способный удивить. Правда есть еще британцы Лиам Смит и Крис Юбенк-младший.

Первый пока вне игры после недавнего поражение от Криса. Юбенк в свою очередь слишком нестабильный боксер и безответственный. Рассчитывать на него сложно. Да и нужных титулов у него нет. Пока он особо не нужен Алимханулы.

Боксер Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Жанибеку лучше сосредоточиться на завоевании максимально возможном количестве титулов. Может тогда чемпион по версии WBC Джермалл Чарло обратит внимание и даст согласие на бой за звание абсолютного чемпиона мира с Алимханулы.

Здесь стоит отметить, что Чарло давно уже не был активен. Последний бой он провел в 2021 году и с тех пор на ринге не появлялся. Мало ли, вдруг его лишат пояса, как и обладателя титула WBA Эрисланди Лару (тоже слишком пассивен). В таком случае Алимханулы и вовсе будет в одном шаге от короны.

Настало его время. Потенциала стать абсолютом хватит. Главное грамотно распорядиться возможностями.

Напомним, бой Алимханулы с Гулатьери состоится 14 октября в США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2035181-pora-stanovitsya-korolem-srednego-vesa-ili-pochemu-alimhanuly-nokautiruet-chempiona-ibf/

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