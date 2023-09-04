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Два казахстанских боксера вылетели из топ-15 рейтинга WBA

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Бой Жан Кособуцкий - Эфе Аджагба
Бой Жан Кособуцкий - Эфе Аджагба. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) представила обновленный рейтинг. Сразу два казахстанских боксера лишились места в списке 15-ти лучших, передает NUR.KZ.

В супертяжелом весе из топ-15 выпал Жан Кособуцкий. Ранее он занимал 14-е место. Теперь же боксер покинул список.

В тяжелом весе точно такая же участь постигла Серика Мусадилова. Добавим, что до обновления боксер замыкал замыкал топ-15.

Есть и положительные изменения. Во втором полулегком весе Султан Заурбек с седьмой строчки переместился на шестую. Во второй легчайшей весовой категории Евгений Павлов приблизился к топ-3 - с пятого места он поднялся на четвертое.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2035174-dva-kazahstanskih-boksera-vyleteli-iz-top-15-reytinga-wba/

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