Поработал над ошибками? Кроуфорд и Спенс вновь встретятся на ринге

Бой Теренс Кроуфорд - Эррол Спенс. Фото: Al Bello/Getty Images

Следующим соперником абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда вновь станет его соотечественник Эррол Спенс, сообщает авторитетный сайт Boxingscene.com.

Буквально в последний момент Спенс активировал пункт о реванше. Сделал он это до дедлайна, тем самым запустив процесс переговоров.

Пока неизвестно, когда именно состоится реванш. Также нет никакой информации относительно весовой категории. Весовой лимит будет устанавливать команда Кроуфорда, так как именно он победил в первом бою. Данный пункт был включен в контракт перед прошлым очным боем.

Спенс долго думал о реванше. Судя по всему, команда сделала работу над ошибками и имеет эффективный план на реванш. Иначе сценарий первого поединка повторится.

Напомним, Кроуфорд деклассировал Спенса, уничтожив его и победив досрочно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034832-porabotal-nad-oshibkami-krouford-i-spens-vnov-vstretyatsya-na-ringe/