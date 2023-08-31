Джермелл Чарло: Я хочу нокаутировать Кроуфорда

Джермелл Чарло. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Американский боксер Джермелл Чарло высказался о потенциальном бое с соотечественником Теренсом Кроуфордом, сообщив о желании его нокаутировать, сообщает Boxingscene.com.

"Мы легко можем организовать этот бой. Пусь только скажет когда и где. Я подерусь в любой момент, когда он пожелает.

Я хочу нокаутировать Кроуфорда",- заявил Чарло.

Добавим, что Чарло этой осень предстоит исторический бой против мексиканца Сауля Альвареса. Он состоится 30 сентября на T-Mobile арене в Лас-Вегасе (США). В ринге сойдут абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (Чарло) и обладатель всех основных титулов в суперсреднем весе ("Канело").

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034724-dzhermell-charlo-ya-hochu-nokautirovat-krouforda/