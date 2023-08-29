К штурму элиты не готов: что случилось в скандальном бою Кособуцкого с Аджагбой

Бой Жан Кособуцкий - Эфе Аджагба. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Казахстанского боксера Жана Кособуцкого дисквалифицировали в первом же поединке в США. Победа была присуждена нигерийцу Эфе Аджагбе. О том, что произошло в скандальном бою - в материале корреспондента NUR.KZ.

Начнем с того, что это был крайне ужасный поединок. Со спортивной точки зрения, конечно. Боксеры за четыре раунда не смогли ничего показать выдающегося, кроме грязных приемов. В итоге все завершилось вполне закономерно - казахстанца дисквалифицировали.

Можно сколько угодно спорить на тему решений рефери. Только вот общую картину это не изменит. Кособуцкий фраппировал любителей бокса, а также показал, что пока не готов к боям высокого уровня.

Особенно морально. Жан в своем первом бою в США должен был пройти серьезную проверку на прочность против бойца более высокого класса в сравнении с предыдущими оппонентами. Однако ничего из этого не вышло.

Жан Кособуцкий - Эфе Аджагба. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Странно, что Кособуцкий решил действовать против рослого нигерийца силовым боксом. Стартовые два раунда наглядно показали, что выбор был неправильным. Эфе спокойно удерживал на дистанции, эффективно выбрасывал джебы. Во второй трехминутке он и вовсе обрушил тяжелые удары в корпус. После этого поединок окончательно принял форму мерзкого спектакля.

Оппонент выбросил несколько ударов ниже пояса - рефери молчал. Кособуцкий поддался на провокацию и начал отвечать тем же. Судья не стал позволять делать что-либо подобное, оштрафовав казахстанца.

Затем последовали еще удары, еще штрафы. В итоге Кособуцкий схлопотал дисквалификацию. Только вот и без этого было ощущение, что поединок он проиграет. Аджагба боксировал лучше. И все могло закончиться нокаутом.

Жан Кособуцкий. Фото: Georg Wendt/picture alliance via Getty Images

Пока Жан не готов к топам. Проверка на прочность не удалась. Шансы на положительный исход, конечно, были. По факту, он мог перетерпеть, а потом попытаться дожать оппонента. Для этого ему необходимо было сменить тактику.

Кстати, не сработала в бою смена стойки. Ничего существенно она не изменила. И да, нельхя оставлять без внимания замечания авторитетных экспертов. На повторе видно, как Аджагба наносил удары правильно. Ниже пояса они отлетали из-за рикошета от блока Жана, который выставлял локти (он имел полное право так защищаться).

Выходит, что Кособуцкий зря "сгорел" от происходящего в ринге. Он только навредил себе. К слову, Жан лишился возможности в скором времени произвести штурм элиты. Ведь победитель данной встречи будет рассматриваться в качестве соперника Энтони Джошуа.

Как бы то ни было, топы супертяжелого веса пока ему не по зубам. Речь не про Аджагбу, который не входит в элиту. Жан засиделся на текущем уровне, заржавел. Очень жаль, так как у него реально есть перспективы на успех. Так что пора менять план подготовки, подтянуть себя в моральном плане и совершить еще одну попытку ворваться на верхние этажи дивизона. Все у него для этого есть.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034451-k-shturmu-elity-ne-gotov-chto-sluchilos-v-skandalnom-boyu-kosobutskogo-s-adzhagboy/