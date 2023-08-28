Казахстан примет чемпионат мира по боксу среди женщин

Президент КФБ Кенес Ракишев и вице-президент Международной федерации Абдулмуталим Абакаров: Фото: kfb.kz

В следующем году наша страна станет эпицентром мирового женского бокса, так как выступит в роли хозяйки проведения чемпионата мира, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Официальное соглашение было подписано в министерстве культуры и спорта РК между вице-президентом Международной ассоциации бокса Абдулмуталимом Абакаровым и президентом Казахстанской федерации бокса Кенесом Ракишевым.

«Чемпионат мира по боксу в Астане - это великолепная возможность в очередной раз продемонстрировать силу и дух этого вида спорта в Казахстане! Наша страна по праву получила главные боксёрские соревнования. Причиной тому служат высокие результаты наших соотечественников в мировом ринге. Глядя вживую на звезд первой величины, без сомнения, у нас появится новая волна из представителей подрастающего поколения», - отметил по итогам высокой встречи президент КФБ Кенес Ракишев.

За первое место оргкомитет наградит боксеров 200 000 долларов США, а общий призовой фонд составляет 4,8 миллиона долларов США по всем 12 категориям. В эту сумму входят 10%, принадлежащие главным тренерам национальных сборных.

Отметим, что столица Казахстана уже принимала чемпионат мира по боксу среди женщин в 2016 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2034327-kazahstan-primet-chempionat-mira-po-boksu-sredi-zhenschin/