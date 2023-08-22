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Кроуфорд назвал причины срыва поединка с легендарным Пакьяо

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Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд. Фото: Ed Zurga/Getty Images

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд озвучил подробности срыва поединка с легендой бокса Мэнни Пакьяо, сообщает boxing-social.com.

"В то время я был также взволнован, как сейчас, когда речь заходит о бое с "Канело". Вот точно так же у меня было с Мэнни. Я не мог поверить, что мне сделают бой с самим Пакьяо. Был невероятно счастлив тогда.

Попытки организовать бой были. Почему не вышло? Я уверен в том, что категорически против этого боя были в команде Мэнни. Его тренер Фредди Роуч озвучивал, что против этого поединка. Также советники Мэнни не хотели, чтобы он дрался, срывали бой.

А вот Пакьяо сам хотел подраться со мной. Но в его команде сделали все возможное, чтобы бой не состоялся",- сказал Кроуфорд.

Напомним, что 30 июля в Лас-Вегасе (США) Теренс Кроуфорд досрочно победил Эррола Спенса, став первым в истории боксером, кому удалось завоевать все четыре основных пояса в двух весовых категориях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2033505-krouford-nazval-prichiny-sryva-poedinka-s-legendarnym-pakyao/

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