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30 лет независимости Казахстана

Нурсултан Аманжолов выступит в андеркарде поединка Усик - Дюбуа

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Нурсултан Аманжолов
Нурсултан Аманжолов. Фото: instagram.com/nursultan_night_train_amanzhol

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Нурсултан Аманжолов свой следующий бой проведет против узбекистанца Лазизбека Муллажонова, передает Boxrec.com.

По информации источника, бой между тяжеловесами состоится в андеркарде вечера бокса "Александр Усик - Даниэль Дюбуа", который запланирован на 26 августа в польском городе Вроцлав.

Поединок Аманжолов - Муллажонов пройдет в рамках тяжелого веса и будет рассчитан на шесть раундов.

Отметим, что оба боксера идут на профессиональном ринге без поражений. В активе Нурсултана пять побед (четыре из них нокаутом), на счету Лазизбека - три (все нокаутом).

Свой предыдущий бой 30-летний казахстанец провел в апреле текущего года в Южной Корее, победив техническим нокаутом местного спортсмена Сук Хи Ана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2032937-nursultan-amanzholov-vystupit-v-anderkarde-poedinka-usik-dyubua/

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