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Василий Жиров о сравнении с Головкиным: Мы добились успеха разными путями

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Боксер Василий Жиров
Василий Жиров. Фото: Al Bello /Allsport via Getty Images

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Василий Жиров рассказал о сравнении с казахстанским средневесом Геннадием Головкиным, передает Telegram-канал "Дядя Ваня".

По словам Василия, они с Головкиным добились успеха на профи-ринге разными путями.

"Кто именно нанес Казахстан на карту мирового профессионального бокса? Все эти разговоры о том, что сделал Головкин, а что я - не имеют значения. Мы всего этого добились разными путями. За карьеру Головкина я говорить не буду. Это его жизнь – и ему решать, как с ней поступить", - заявил Жиров.

Напомним, что Василий Жиров первым из казахстанцев завоевал титул чемпиона мира в профессиональном боксе. Геннадий Головкин также долгое время был чемпионом в среднем весе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2032155-vasiliy-zhirov-o-sravnenii-s-golovkinym-my-dobilis-uspeha-raznymi-putyami/

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