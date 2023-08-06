Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Ютубер Джейк Пол победил экс-звезду UFC Нейта Диаса (видео)

Опубликовано:

Джейк Пол
Джейк Пол. Фото: Sam Hodde/Getty Images

В американском городе Даллас состоялся большой поединок между популярным американским ютубером Джейком Полом и бывшей звезды UFC Нейтом Диасом (США), передает NUR.KZ.

Поединок прошел по правилам бокса. К слову, Диас дебютировал на профи-ринге. Бой был рассчитан на десять раундов и продлился всю дистанцию.

На старте встречи преимуществом завладел Пол. Он смог потрясти оппонента, однако добить Диаса не получилось. Постепенно Нейт смог вернуться в игру, после чего бой стал более конкурентным.

Бойцы выдали зрелищный поединок с большим количеством крутых эпизодов. В пятом раунде Диас оказался в нокдауне. Сам Нейт тоже несколько раз здорово попал в Пола.

В итоге судьи вынесли решение в пользу ютубера. Счет на записках 97-92, 98-91 и 98-91.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2031412-yutuber-dzheyk-pol-pobedil-eks-zvezdu-ufc-neyta-diasa-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.