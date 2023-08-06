Ютубер Джейк Пол победил экс-звезду UFC Нейта Диаса (видео)

Джейк Пол. Фото: Sam Hodde/Getty Images

В американском городе Даллас состоялся большой поединок между популярным американским ютубером Джейком Полом и бывшей звезды UFC Нейтом Диасом (США), передает NUR.KZ.

Поединок прошел по правилам бокса. К слову, Диас дебютировал на профи-ринге. Бой был рассчитан на десять раундов и продлился всю дистанцию.

На старте встречи преимуществом завладел Пол. Он смог потрясти оппонента, однако добить Диаса не получилось. Постепенно Нейт смог вернуться в игру, после чего бой стал более конкурентным.

Бойцы выдали зрелищный поединок с большим количеством крутых эпизодов. В пятом раунде Диас оказался в нокдауне. Сам Нейт тоже несколько раз здорово попал в Пола.

В итоге судьи вынесли решение в пользу ютубера. Счет на записках 97-92, 98-91 и 98-91.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2031412-yutuber-dzheyk-pol-pobedil-eks-zvezdu-ufc-neyta-diasa-video/