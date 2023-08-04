Айдын Ельжанов подерется с небитым американцем на вечере бокса в Калифорнии

Айдын Ельжанов. Фото: vk.com/a_yelzhanov

Казахстанский боксер-профессионал Айдын Ельжанов (6-1-1, 4КО) свой следующий поединок проведет против небитого американца Энди Бельтрана (6-0, 3КО), передает Boxrec.com.

По информации источника, бой между ними состоится 26 августа в американском городе Коммерс (штат Калифорния).

Поединок пройдет в рамках второго легчайшего веса (до 55 кг) и будет рассчитан на шесть раундов.

Отметим, что на счету 30-летнего казахстанского боксера шесть побед (четыре из них нокаутом), одна ничья и одно поражение на профессиональном ринге. Тогда как в активе Энди Бельтрана шесть побед (три нокаутом) и ноль поражений.

Предыдущий свой поединок Айдын Ельжанов провел в апреле текущего года в Лонг-Бич (США), когда разошелся миром с мексиканцем Хуаном Мартинесом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2031309-aydyn-elzhanov-poderetsya-s-nebitym-amerikantsem-na-vechere-boksa-v-kalifornii/