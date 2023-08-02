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Обновился рейтинг WBA: как изменились позиции казахстанских боксеров

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Боксер Султан Заурбек
Султан Заурбек. Фото: instagram.com/sultanzaurbek/

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) произвела обновление мирового рейтинга. У нескольких казахстанских боксеров изменились позиции в топ-листе, передает NUR.KZ.

Во втором среднем весе Бек Нурмаганбет потерял одну строчку. Раньше он удерживал за собой девятое место. Теперь казахстанский боксер замыкает десятку лучших.

В свою очередь Султан Заурбек, выступающий во втором полулегком весе, совершил качественный скачок. С десятого места он переместился сразу на седьмое.

Отметим, что в июле Заурбек одержал досрочную победу в третьем раунде над испанским боксером Джоном Картером. Он выиграл свой 15-й поединок на ринге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2031027-obnovilsya-reyting-wba-kak-izmenilis-pozitsii-kazahstanskih-boekserov/

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