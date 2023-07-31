Серебряный призер ОИ-2016 Шахрам Гиясов: У казахстанских боксеров есть быстрота и ум

Шахрам Гиясов. Фото: instagram.com/shakhram__giyasov/

Серебряный призер Олимпиады-2016, чемпион мира (2017) и Азии (2017) узбекистанец Шахрам Гиясов похвалил боксеров из Казахстана, передает Telegram-канал "Бей в кость".

По словам Шахрама, в Казахстане умеют болеть за своих. Также он заявил, что у него много фанатов из этой страны.

"В Казахстане у меня очень много друзей. Казахский бокс - хороший бокс. У ваших ребят есть быстрота, ум, на ногах классно двигаются. Самое главное, они пашут и любят бокс. Казахи красавцы. И боксеры, и фанаты. Последние меня поддерживают, часто пишут, что болеют за меня. Им нравится мой стиль. Так что я их очень уважаю и благодарю за поддержку. Они умеют болеть", - заявил Гиясов.

Напомним, что в финале Олимпийских игр-2016 Шахрам Гиясов уступил казахстанцу Данияру Елеусинову. Сейчас узбекский боксер успешно выступает в профессионалах, имея рекорд: 14-0.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2030747-serebryanyy-prizer-oi-2016-shahram-giyasov-u-kazahstanskih-bokserov-est-bystrota-i-um/