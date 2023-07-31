Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Серебряный призер ОИ-2016 Шахрам Гиясов: У казахстанских боксеров есть быстрота и ум

Опубликовано:

Боксер Шахрам Гиясов
Шахрам Гиясов. Фото: instagram.com/shakhram__giyasov/

Серебряный призер Олимпиады-2016, чемпион мира (2017) и Азии (2017) узбекистанец Шахрам Гиясов похвалил боксеров из Казахстана, передает Telegram-канал "Бей в кость".

По словам Шахрама, в Казахстане умеют болеть за своих. Также он заявил, что у него много фанатов из этой страны.

"В Казахстане у меня очень много друзей. Казахский бокс - хороший бокс. У ваших ребят есть быстрота, ум, на ногах классно двигаются. Самое главное, они пашут и любят бокс. Казахи красавцы. И боксеры, и фанаты. Последние меня поддерживают, часто пишут, что болеют за меня. Им нравится мой стиль. Так что я их очень уважаю и благодарю за поддержку. Они умеют болеть", - заявил Гиясов.

Напомним, что в финале Олимпийских игр-2016 Шахрам Гиясов уступил казахстанцу Данияру Елеусинову. Сейчас узбекский боксер успешно выступает в профессионалах, имея рекорд: 14-0.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2030747-serebryanyy-prizer-oi-2016-shahram-giyasov-u-kazahstanskih-bokserov-est-bystrota-i-um/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.