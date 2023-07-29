Супербой Спенс - Кроуфорд: где и когда смотреть казахстанцам в прямом эфире

Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд. Фото: Al Bello/Getty Images

Уже завтра, 30 июля, состоится главный бой года и десятилетия между американцами Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом. Казахстанские любители бокса смогут увидеть его в прямом эфире, передает NUR.KZ.

Вечер бокса в Лас-Вегасе (США) начнется в 06:00 по времени Астаны. В это время трансляция будет доступна на телеканале Qazsport.

Всего кард состоит из десяти поединков. Спенс и Крофуфорд появятся на ринге ориентировочно после 09:00.

Бой между американцами считается главным событием не только года, но и последних десяти лет. Они разыграют между собой звание абсолютного чемпиона мира в полусредней весовой категории.

Оба боксера на данный момент являются непобежденными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2030551-superboy-spens-krouford-gde-i-kogda-smotret-kazahstantsam-v-pryamom-efire/