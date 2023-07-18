Бекман Сойлыбаев проведет следующий бой в Ташкенте

Бекман Сойлыбаев. Фото: instagram.com/bekman_soilybaev/

Казахстанский профессиональный боксер Бекман Сойлыбаев, выступающий во втором полулегком весе, следующий поединок проведет в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

Бой намечен на 5 августа. Поединок будет рассчитан на десять раундов. Имя соперника будет объявлено позже.

Свою последнюю встречу на ринге Сойлыбаев провел 21 марта 2023 года.(11-1-1, 7 КО). Тогда он досрочно одержал победу над филиппинцем Дженелом Лаусой.

В данный момент Бекман Сойлыбаев он владеет титулом WBA Inter-Continental во втором полулегком весе.

Отметим, что боксер продолжает свое возвращение в большой бокс. Бекман получил травму, после чего был вынужден уйти из спорта на несколько лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2029134-bekman-soylybaev-provedet-sleduyuschiy-boy-v-tashkente/