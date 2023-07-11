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Дюбуа о бое с Усиком: Все, что имеет начало, имеет и конец

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Даниэль Дюбуа
Даниэль Дюбуаю Фото: twitter.com/ringnews24

Британский боксер Даниэль Дюбуа оценил предстоящий поединок против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика, передает Boxingscene.com.

По словам Дюбуа, он готов к данном вызову. Также британец залечил свою тяжелую травму колена.

"Усик был великим чемпионом. Однако все, что имеет начало, имеет конец. Я готов.

С коленом в данный момент все в порядке. Этот неприятный момент разрешился. Я в тренировочном лагере. И благодарен за эту возможность.

Готов ухватиться за эту возможность обеими руками. Готов принять этот вызов",- заявил Дюбуа.

Напомним, бой состоится 26 августа в городе Вроцлав (Польша).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2028248-dyubua-o-boe-s-usikom-vse-chto-imeet-nachalo-imeet-i-konets/

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