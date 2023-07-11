Дюбуа о бое с Усиком: Все, что имеет начало, имеет и конец

Британский боксер Даниэль Дюбуа оценил предстоящий поединок против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика, передает Boxingscene.com.
По словам Дюбуа, он готов к данном вызову. Также британец залечил свою тяжелую травму колена.
"Усик был великим чемпионом. Однако все, что имеет начало, имеет конец. Я готов.
С коленом в данный момент все в порядке. Этот неприятный момент разрешился. Я в тренировочном лагере. И благодарен за эту возможность.
Готов ухватиться за эту возможность обеими руками. Готов принять этот вызов",- заявил Дюбуа.
Напомним, бой состоится 26 августа в городе Вроцлав (Польша).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2028248-dyubua-o-boe-s-usikom-vse-chto-imeet-nachalo-imeet-i-konets/