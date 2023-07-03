Девять казахстанцев стали победителями турнира по боксу "Елорда кубогы"

В Астане завершился международный турнир по боксу "Елорда кубогы". На первую ступень пьедестала поднялись девять казахстанцев, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации.
В мужских соревнованиях медали разыгрывались в 13 весовых категориях. В девяти из них первенствовали казахстанцы. Ниже представлен список всех чемпионов.
До 48 кг: Темиртас Жусупов
До 51 кг: Сакен Бибосынов
До 54 кг: Тимур Кабдешев
До 57 кг: Махмуд Сабырхан
До 60 кг: Дильшод Абдумуродов (Узбекистан)
До 63,5 кг: Ертуган Зейнуллинов
До 67 кг: Шамшер Саидов (Таджикистан)
До 71 кг: Хавасбек Асадуллаев (Узбекистан
До 75 кг: Нурканат Райыс
До 80 кг: Токтарбек Танатхан
До 86 кг: Абзал Куттыбеков
До 92 кг: Сагинндык Тогамбай
Свыше 92 кг: Жахонгир Зокиров (Узбекистан)
Добавим, что в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 12 стран. Среди них представители Узбекистана, Китая, Индии, Монголии и других стран.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2027359-devyat-kazahstantsev-stali-pobeditelyami-turnira-po-boksu-elorda-kubogy/