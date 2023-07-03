Девять казахстанцев стали победителями турнира по боксу "Елорда кубогы"

Сакен Бибосынов. Фото: instagram.com/olympickz

В Астане завершился международный турнир по боксу "Елорда кубогы". На первую ступень пьедестала поднялись девять казахстанцев, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации.

В мужских соревнованиях медали разыгрывались в 13 весовых категориях. В девяти из них первенствовали казахстанцы. Ниже представлен список всех чемпионов.

До 48 кг: Темиртас Жусупов

До 51 кг: Сакен Бибосынов

До 54 кг: Тимур Кабдешев

До 57 кг: Махмуд Сабырхан

До 60 кг: Дильшод Абдумуродов (Узбекистан)

До 63,5 кг: Ертуган Зейнуллинов

До 67 кг: Шамшер Саидов (Таджикистан)

До 71 кг: Хавасбек Асадуллаев (Узбекистан

До 75 кг: Нурканат Райыс

До 80 кг: Токтарбек Танатхан

До 86 кг: Абзал Куттыбеков

До 92 кг: Сагинндык Тогамбай

Свыше 92 кг: Жахонгир Зокиров (Узбекистан)

Добавим, что в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 12 стран. Среди них представители Узбекистана, Китая, Индии, Монголии и других стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2027359-devyat-kazahstantsev-stali-pobeditelyami-turnira-po-boksu-elorda-kubogy/