Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Со временем желание тренироваться теряется": Майк Тайсон рассказал, что рано потерял интерес к боксу

Опубликовано:

Майк Тайсон
Майк Тайсон. Фото: Gettty Images/ Joe Scarnici / Stringer

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон признался, что достаточно быстро потерял интерес к боксу после начала профи-карьеры, передает издание Men's Health.

"Со временем твое желание тренироваться теряется, но стремление тратить заработанные миллионы никуда не уходит. И если ты нерационально распоряжался деньгами, тебе приходится продолжать выступать.

Обычно, в бои идут те, кому больше нечего делать в жизни. Если тебе нечем заняться, то ты либо идешь в бокс, либо становишься преступником. Одно из двух", - заявил Тайсон.

Напомним, что на профессиональном ринге Майк Тайсон провел 56 боев, в которых одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Карьеру "Железный Майк" завершил в 2005-м году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2026779-so-vremenem-zhelanie-trenirovatsya-teryaetsya-mayk-tayson-rasskazal-chto-rano-poteryal-interes-k-boksu/

Автор: Кайсар Окасов
"Со временем желание тренироваться теряется": Майк Тайсон рассказал, что рано потерял интерес к боксу

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.