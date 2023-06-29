"Со временем желание тренироваться теряется": Майк Тайсон рассказал, что рано потерял интерес к боксу

Майк Тайсон. Фото: Gettty Images/ Joe Scarnici / Stringer

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон признался, что достаточно быстро потерял интерес к боксу после начала профи-карьеры, передает издание Men's Health.

"Со временем твое желание тренироваться теряется, но стремление тратить заработанные миллионы никуда не уходит. И если ты нерационально распоряжался деньгами, тебе приходится продолжать выступать.

Обычно, в бои идут те, кому больше нечего делать в жизни. Если тебе нечем заняться, то ты либо идешь в бокс, либо становишься преступником. Одно из двух", - заявил Тайсон.

Напомним, что на профессиональном ринге Майк Тайсон провел 56 боев, в которых одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Карьеру "Железный Майк" завершил в 2005-м году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2026779-so-vremenem-zhelanie-trenirovatsya-teryaetsya-mayk-tayson-rasskazal-chto-rano-poteryal-interes-k-boksu/