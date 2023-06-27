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"У него есть пояс": временный чемпион WBC Карлос Адамес готов провести поединок с Алимханулы

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Боксер Карлос Адамес
Карлос Адамес. Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBC в среднем весе доминиканский боксер Карлос Адамес изъявил желание встретиться с чемпионами своего дивизиона, пишет Boxingscene.com.

По словам 29-летнего доминиканского боксера, он готов биться за титульные бои с Жанибеком Алимханулы, Эскивой Фалькао и Эрисланди Ларой.

"У Алимханулы есть пояс, у Эскивы Фалькао еще один. Лара должен биться за титул. Не уверен, что мой поединок с ним состоится. Это будет довольно долгий процесс. Бог выбрал идеальное время для моего титульного боя", - заявил Адамес.

В активе Карлоса Адамеса 23 победы (18 нокаутом) на профи-ринге при одной неудаче.

Напомним, что непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы владеет титулом WBO.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2026624-u-nego-est-poyas-vremennyy-chempion-wbc-karlos-adames-gotov-provesti-poedinok-s-alimhanuly/

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