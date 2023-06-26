В Астане пройдет крупный международный турнир по боксу "Елорда кубогы"

Алуа Балкибекова. Фото: aiba.com

С 27 июня по 2 июля в Астане в спортивном комплексе Beeline Arena пройдет ІІ международный турнир по боксу среди мужчин и женщин "Елорда кубогы", сообщает пресс-служба Федерации.

Всего за медали соревнований будут биться более 200 спортсменов из 12 стран. Среди них представители Узбекистана, Китая, Индии, Монголии и других стран.

Мужчины будут соревноваться в 13 весовых категориях (46-48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 80 кг, 86 кг, 92 кг, +92 кг), а женщины - в 12 (45-48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг., 70 кг, 75 кг, 81 кг, +81 кг).

Призовой фонд:

Первое место -700 долларов

Второе место- 400 долларов

Третье место – 200 долларов (каждому).

Команду из Казахстана представят призеры Олимпийских игр, чемпионы и призеры мира, Азии и других международных соревнований.

Начало ежедневной боксерской сессии в 14:00.

Вход свободный.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2026454-v-astane-proydet-krupnyy-mezhdunarodnyy-turnir-po-boksu-elorda-kubogy/