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Чемпионат Азии по боксу в Казахстане перенесли на неопределенный срок

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Боксеры дерутся на ринге
Бокс. Иллюстративное фото: instagram.com/asbc_officia

Даты проведения Чемпионата Азии по боксу среди молодежи и юниоров, который должен был состояться в Астане, перенесли. Об этом сообщили представители Азиатской конфедерации бокса ASBC в Instagram.

Вчера в аккаунте организации появился пост с афишей предстоящего чемпионата и крупным знаком "Перенесено". В подписи к посту представители ASBC призвали следить за будущими обновлениями.

При этом о причинах переноса соревнований, как и о новых датах, пока ничего не сообщается.

Отметим, что Чемпионат Азии-2023 по боксу среди молодежи и юниоров должен был пройти в Астане с 14 по 30 июля. Регистрация участников завершилась 20 июня.

По данным МИА "Казинформ", в молодежной части чемпионата должны участвовать боксеры 2005 и 2006 годов рождения. При этом спортсмены 2007 и 2008 годов рождения смогут побороться за медали в разряде юниоров.

Как сообщается на официальном сайте ASBC, Азиатская конфедерация бокса — это некоммерческая организация, которая регулирует все виды соревнований по боксу в Азии.

Основные цели заключаются в улучшении, продвижении и распространении бокса на Азиатском континенте во всех его формах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2026343-chempionat-azii-po-boksu-v-kazahstane-perenesli-na-neopredelennyy-srok/

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