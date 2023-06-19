Боксер Али Ахмедов потерял позиции в рейтинге WBC

Али Ахмедов. Фото: Cliff Hawkins/Getty Images

Всемирный боксерский совет (WBC) произвел обновление мирового рейтинга. Казахстанский профессиональный боксер Али Ахмедов потерял несколько позиций, передает NUR.KZ.

Ранее Ахмедов занимал третье место среди представителей второго среднего веса. Теперь же казахстанец покинул топ-3.

Али потерял три позиции и в данный момент занимает шестое место. Добавим, что чемпионом является мексиканец Сауль "Канело" Альварес.

Напомним, Али Ахмедов последний бой провел 18 сентября в Лас-Вегасе (Невада, США). Он одержал победу единогласным решением судей над американцем Габриэлем Росадо.

Это позволило ему стать обладателем поясов IBF North American и WBC Silver во втором среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2025403-bokser-ali-ahmedov-poteryal-pozitsii-v-reytinge-wbc/