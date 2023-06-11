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Теофимо Лопес отобрал у Джоша Тейлора титул WBO

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Теофимо Лопес
Теофимо Лопес. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

В Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden состоялся большой титульный бой между Джошем Тейлором (Шотландия) и американцем Теофимо Лопесом, передает NUR.KZ.

Тейлор поставил на кон титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе. Бой же был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию.

Конкурентными оказались только несколько стартовых раундов. Именно в них на тот момент чемпион смог добиться нескольких хороших моментов.

Затем же в ринге солировал Лопес. Он доминировал, полностью контролировал ситуацию. У Тейлора же ничего не получалось.

Теофимо был близок к тому, чтобы отправить Джоша в нокдаун. Но британский боксер выстоял (один раз спасли канаты). Также Лопес мог нокаутировать оппонента в 12 раунде.

В итоге он одержал уверенную победу единогласным решением судей - 115-113, 115-113 и 117-111. Теофимо отобрал титул.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2024255-teofimo-lopes-otobral-u-dzhosha-teylora-titul-wbo/

Автор: Роман Кушпелев
Теофимо Лопес отобрал у Джоша Тейлора титул WBO

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