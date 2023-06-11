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Мунгия отправил Деревянченко в нокдаун и одержал тяжелую победу (видео)

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Мексиканский боксер Хайме Мунгия
Хайме Мунгия. Фото: Omar Vega/Contributor/Getty Images

В Онтарио (Калифорния, США) состоялся поединок между Хайме Мунгией и украинцем Сергеем Деревянченко. Победу в зрелищном противостоянии одержал мексиканец, передает NUR.KZ.

Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. Болельщики увидели конкурентный бой. Каждый из боксеров имел свои эпизоды, которые при дальнейшем развитии могли бы закончиться досрочной победой.

Однако и Хайме, и Сергей выдержали сложные моменты. В стартовом раунде украинец нанес несколько тяжелых ударов. Во втором это уже сделал мексиканец.

Третий раунд вновь остался за Сергеем. Более того, в пятой трехминутке он буквально избивал мексиканца, но Хайме каким-то образом выжил.

Боксеры продолжали наносить точные удары. И в 12 раунде Хайме отправил Сергея в нокдаун, но добить не смог.

В итоге судьи вынесли решение в пользу мексиканца - 115-112, 114-113, 114-113. Он завоевал вакантный титул WBC Silver в суперсреднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2024248-mungiya-otpravil-derevyanchenko-v-nokdaun-i-oderzhal-tyazheluyu-pobedu/

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