Бой недели: Джош Тейлор нокаутирует Теофимо Лопеса?

Джош Тейлор. Фото: Steve Welsh/PA Images via Getty Images

В ближайший уикенд в профессиональном боксе состоится большое событие. На ринге в Нью-Йорке (США) сойдутся два бывших абсолютных чемпиона в различных весах, передает NUR.KZ.

Сильнейшего между собой будут выявляться чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Джош Тейлор (Шотландия) и американец Теофимо Лопес.

Оба боксера за свою карьеру смогли добиться больших высот. И Тейлор, и Лопес становились абсолютными чемпионами мира: Джош в нынешней категории, а Теофимо в легком весе.

Американец с 2022 года принял решение подняться в дивизион выше. Главной причиной стало то, что Лопес проиграл титулы Джорджу Камбососу, и списал поражение на негативный эффект от весогонки.

Поединок должен получиться зрелищным. Каждому есть, что доказывать и за что сражаться. У обоих имеются козыри. Тейлор прекрасно боксирует, хорошо чувствует ситуацию. И просто так от соперника не отстанет. Он будет наращивать давление при малейшей слабине оппонент.

Лопес же владеет скоростью, агрессивен, но без креатива. Он, конечно, попробует доставить проблемы Джошу. Но рискует нарваться на жесткую контратаку шотландца. К тому же, он будет уступать в габаритах. Так что зрители имеют все шансы увидеть нокаут от Тейлора.

Добавим, что бой пройдет 11 июня на арене Madison Square Garden.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2023555-boy-nedeli-dzhosh-teylor-nokautiruet-teofimo-lopesa/