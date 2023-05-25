Жанибек Алимханулы: есть ли жизнь после мисматча?

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы в мае успешно защитил титул WBO в среднем весе. И теперь он вновь столкнулся с проблемой подбора соперников. Каковы дальнейшие перспективы средневеса - в материале корреспондента NUR.KZ.

Алимханулы уже дважды отстоял звание чемпиона мира. Он удержал за собой титул WBO, одержав победу над канадцем Стивеном Батлером.

Соперник долго не смог продержаться. Он несколько раз упал, попытался вернуться в игру, однако рефери не дал ему этого сделать. Впрочем, судье нужно было раньше останавливать поединок. Батлер после первого нокдауна выглядел не самым лучшим образом.

Результат встречи закономерен. Изначально читался мисматч. И казахстанский профи только подтвердил это. Батлер никогда не славился чем-то невероятным, не делал в ринге того, как, например, легендарный Артуро Гатти.

Поэтому и ставить на него не было смысла - легкая прогулка для такого мастера, как Жанибек. Да, можно было сразиться и с кем-то более опасным. Но это уже не вина казахстанца. По его словам, он готов с любым чемпионом подраться.

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Вот только не все ждут встречи с ним. Так что приходится биться с середняками, чтобы не было длительного простоя, а также, чтобы не лишили титула из-за отсутствия активности.

Впрочем, даже середняки могут доставить проблемы. Отличным примером служит британец Дензел Бентли, давший Алимханулы в прошлом году настоящий бой. Казахстанский чемпион испытывал сложности; обнажились некоторые проблемы, которые требуются решить до большого боя.

Исправила ли их команда, сказать нельзя. Батлер не стал той самой лакмусовой бумагой - слишком рано он сам не прошел проверку на качество и прочность.

Теперь остро встает вопрос оппозиции. Вряд ли в ближайшее время Жанибек подерется с кем-то по-настоящему крутым. Многие заняты, оставшиеся однозначно дадут отказ. И дело даже не в том, что его боятся.

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Профи-бокс - это бизнес. И особенно на американском рынке. Риски должны совпадать с суммой, указанной в чеке. С Алимханулы же, к сожалению, пока большой кассы сделать невозможно. По этой причине покинул дивизион и отказался от очной встречи Деметриус Андраде.

Медлит и Джермалл Чарло (бой с ним стал бы реально шикарным событием). Мексиканец Хайме Мунгия выбрал более перспективного в этом плане украинца Сергея Деревянченко. Остается небольшой пул боксеров, способных хоть как-то создать интерес и конкуренцию нашему чемпиону.

Сам Жанибек мечтает о встрече с мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Дмитрием Биволом. Он не раз называл их имена, бросая дерзкий вызов. Однако данные варианты пока точно несбыточны. Боксеры находятся на разных плоскостях.

У названных бойцов свои задачи. И в этот список точно не входит битва с Алимханулы. Да и весовые категории разные. "Канело" уже давно не дрался в лимите среднего веса. А в дивизионе выше у Жанибека шансов мало на победу.

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Так что пока казахстанского средневеса ожидает штиль. Со своей стороны он делает все возможное, чтобы растрясти дивизион, спровоцировать кого-нибудь. Только вот эти выпады поддерживают только те боксеры, которые особо неинтересны любителям бокса.

Остается надеяться на то, что кто-нибудь наберется смелости, закроет глаза на итоговый чек и подарит болельщикам шоу. Алимханулы давно заслужил крупное событие, которое и станет для него настоящей проверкой боем.

В любом случае, жизнь после Батлера есть. И есть вероятность, что осенью чемпион все-таки подпишет контракт с кем-то реально стоящим.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2022018-zhanibek-alimhanuly-est-li-zhizn-posle-mismatcha/