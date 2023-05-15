Хэйни: Хочу побить Ломаченко так, чтобы он выглядел посредственностью

Девин Хэйни и Василий Ломаченко. Фото: Jeff Lewis/Top Rank Inc via Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Девин Хэйни пообещал устроить жесткий бой против украинца Василия Ломаченко, передает NUR.KZ. со ссылкой на Youtube-канал Top Rank.

Он заявил, что завершит карьеру именитого оппонента.

"Завершу его карьеру. Побью его так, что он уже никогда не будет прежним. Я уже давно гоняюсь за этим боем. И он наконец-то состоится. Я бы побил его где угодно. Даже в Украине. Готовимся к лучшей версии Ломаченко. Изучаю его лучшие бои. Василий, тебе пора на выход. Прощай!

Хочу побить его. Причем очень сильно. Я зол на него и это личное. Я столько лет потерял из-за него. Он отличный боксер, но я лучше. И собираюсь это доказать. Мне плевать, чего он достиг в любительском боксе. Хочу побить Ломаченко так, чтобы он выглядел посредственностью",- озвучил Хэйни.

Напомним, боксеры встретятся на ринге 21 мая в Лас-Вегасе (США). Хэйни будет защищать свои титулы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020573-heyni-hochu-pobit-lomachenko-tak-chtoby-on-vyglyadel-posredstvennostyu/