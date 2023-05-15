Астана примет чемпионат мира-2024 по боксу среди женщин

Дина Жоламан. Фото: Indraneel Chowdhury/NurPhoto via Getty Images

Чемпионат мира 2024 года по боксу среди женщин пройдет в Астане. Такое решение принял совет директоров IBA на официальном заседании в Ташкенте (Узбекистан), передает сайт Международной боксерской ассоциации.

Заявку представил вице-президент по международным связям Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов. Местом проведения выбрана Астана, турнир пройдет на "Барыс Арене".

"Я рад, что такая мощная боксерская сила, как Казахстан, примет у себя один из крупнейших турниров IBA. Соревнование уже проходило в Астане в 2016 году, и теперь оно возвращается в более мощном виде, так как мы удваиваем призовой фонд для женщин.

За первое место мы присуждаем боксерам 200 000 долларов США, а общий призовой фонд составит 4,8 млн долларов по всем 12 весовым категориям. В эту сумму входят 10%, которые принадлежат главным тренерам сборных.

Я с нетерпением жду отличного чемпионата и приветствую боксеров в Астане в следующем году", - заявил президент IBA Умар Кремлев.

Напомним, что вчера в Ташкенте (Узбекистан) завершился чемпионат мира-2023 по боксу среди мужчин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020552-astana-primet-chempionat-mira-2024-po-boksu-sredi-zhenschin/