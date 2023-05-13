Жанибек Алимханулы прошел взвешивание перед титульным боем

Жанибек Алимханулы и Стивен Батлер. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Казахстанец Жанибек Алимханулы проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBO в среднем весе против канадца Стивена Батлера. Боксеры прошли процедуру взвешивания, передает NUR.KZ.

Оба боксера уложились в лимит среднего дивизиона. Вес Алимханулы составил 72,2 килограмма. У Стивена Батлера этот показатель равен 72,4.

Поединок Алимханулы с Батлером, рассчитанный на 12 раундов, станет главным событием вечера бокса в Стоктоне (США). Казахстанский профи-боксер будет проводить вторую защиту своего титула. Первая состоялась в ноябре прошлого года.

Жанибек Алимханулы провел бой против британского боксера Дензела Бентли. Он выиграл поединок решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020385-zhanibek-alimhanuly-proshel-vzveshivanie-pered-titulnym-boem/