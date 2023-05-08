Райдер рассказал, как ему удалось подняться после нокдауна в бою с "Канело"

Бой Сауль Альварес - Джон Райдер. Фото: Hector Vivas/Getty Images)

Британский боксер Джон Райдер назвал причину, по которой ему удалось прийти в себя после нокдауна в поединке против мексиканца Сауля Альвареса, передает NUR.KZ со ссылкой на Matchroom Boxing.

Напомним, Райдер побывал в нокдауне в пятом раунде. Однако он сумел подняться и выстоять до финального гонга.

"Интересно, но когда я оказался в нокдауне, то мгновенно вспомнил Найджела Бенна и все его нереальные возвращения в игру. Я наслаждался ими многие годы.

И тогда я подумал: "А как поступил бы Найджел на моем месте? Понятное дело, что он поднялся бы на ноги и бросился бы выносить соперника". Я сказал себе: "Нет, друг. Может ты и проиграешь, но точно не так!" У меня не получилось сделать все так, как это делал Бенн. Но я попытался",- сказал Райдер.

Добавим, что бой в итоге выиграл "Канело" с большим преимуществом, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBF.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019792-rayder-rasskazal-kak-emu-udalos-podnyatsya-posle-nokdauna-v-boyu-s-kanelo/