"Канело": Я лучше Бивола. Вот и все

Сауль Альварес. Фото: Denis Poroy/Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил о том, что доминировал в поединке против Дмитрия Бивола и теперь хочет реванша, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

"Считаю, что я лучше, чем Бивол. Вот и все. Если вы посмотрите бой, то первые пять-шесть раундов я доминирую в бою. Но потом подустал. Скорее всего, в тренировочном лагере выкладывался не на 100 процентов. Но я лучше Бивола. Вот и все.

Я хочу реванша, но на тех же условиях, которые были тогда. Сейчас я на 100 процентов сосредоточен на Джоне Райдере. Однако очень хочу провести реванш",- сказал Альварес.

Напомним, Бивол и "Канело" встречались на ринге в мае прошлого года. Дмитрий одержал уверенную победу единогласным решением судей.

Альварес 6 мая в Гвадалахаре (Мексика) проведет бой против британца Джона Райдера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019611-kanelo-ya-luchshe-bivola-vot-i-vse/