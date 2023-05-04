Эдди Хирн: Райдер будет драться с "Канело" ради величайшего апсета всех времен

Эдди Хирн. Фото: James Chance/Stringer/Getty Images

Известный промоутер Эдди Хирн оценил готовность британца Джона Райдера к поединку против мексиканца Сауля Альвареса, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Хирн в первую очередь отметил, что Райдер не будет в ринге отбывать номер ради самого большого заработка в карьере.

"Джон Райдер здесь не для того, чтобы считать суммы на чеке. Он попытается создать и добиться одного из самых величайших апсетов всех времен с участием британского боксера.

Никогда не видел, чтобы Джон так уверенно шел в драку, особенно такую ​​сложную, как предстоящая. У него был отличный лагерь, он в хорошей форме, его уверенность в себе находится на рекордно высоком уровне.

Он чувствует, и я думаю, что он прав, что сейчас лучшее время для боя с "Канело".

Знаете, вы не можете позволить себе проводить близкие раунды против Альвареса в Гвадалахаре. Ты приходишь к нему на задний двор, к практически королю бокса, бесспорному чемпиону, чтобы отобрать у него пояса. И я ожидаю, что Джон будет агрессивно драться в этом бою",- сказал Хирн.

Напомним, Райдер и Альварес проведут очный бой 6 мая в Гвадалахаре (Мексика). На кону будут стоять все титулы "Канело" во втором среднем весе (IBF, WBA, WBO, WBC).

В андеркарде выступят казахстанские боксеры Абильхан Аманкул и Бек Нурмаганбет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019441-eddi-hirn-rayder-budet-dratsya-s-kanelo-radi-velichayshego-apseta-vseh-vremen/