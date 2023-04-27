Промоутер: Когда Кособуцкий победит, Тайсон Фьюри уже не сможет его избегать

Жан Кособуцкий. Фото: instagram.com/universum_tv/

Промоутер чемпиона WBC International в супертяжелом весе казахстанца Жана Кособуцкого Исмаил Озен-Отто прокомментировал предстоящий бой своего подопечного против американца Джареда Андерсона, сообщает немецкое издание Bild.

Напомним, что поединок между ними запланирован на 1 июля в Толедо (штат Огайо, США). Этот бой станет главным событием вечера бокса на ESPN.

По словам Исмаила, в случае победы Жана в предстоящей встречи, полноценный чемпион WBC Тайсон Фьюри уже не сможет избежать поединка с казахстанским боксером.

"Кособуцкий занимает восьмое место в рейтинге WBC, а Джаред Андерсон — 11-й. Победитель поднимется на две позиции рейтинга. Жан является фаворитом предстоящего боя. Я уважаю Джареда за то, что он осмелился выйти против Кособуцкого. Когда мы победим, чемпион мира Тайсон Фьюри уже не сможет нас избегать", — заявил Озен-Отто.

Отметим, что Жан Кособуцкий и Джаред Андерсон идут в профессионалах без поражений. В активе Жана 19 побед (из них 18 нокаутом), на счету Джареда - 14 (все нокаутом).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2018584-promouter-kogda-kosobutskiy-pobedit-tayson-fyuri-uzhe-ne-smozhet-ego-izbegat/