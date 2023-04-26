Эдди Хирн: Энтони Джошуа даст Деонтею Уайлдеру боксерский мастер-класс

Энтони Джошуа. Фото: James Chance/Getty Images

Известный промоутер Эдди Хирн оценил возможности британского супертяжа Энтони Джошуа в бою против американского нокаутера Деонтея Уайлдера, сообщает ESBR Boxing.

"Я вам так скажу. Джошуа всегда выходил на ринг против всех, с кем его просили драться. Сейчас на горизонте поединок с Уайлдером, которого все традиционно стараются избегать. Однако если вы думаете, что Джошуа будет аутсайдером, то у вас проблемы с головой.

Да, Деонтей крайне опасен. Но Джошуа даст ему боксерский мастер-класс. Главное не пропустить, иначе с с Энтони случится то же, что и с другими - он будет остановлен. Но он и сам может вырубить Уайлдера",- уверен Хирн.

Добавим, что Джошуа и Уайлдер могут встретиться в декабре этого года. Однако пока никаких официальных подтверждений нет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2018396-eddi-hirn-entoni-dzhoshua-dast-deonteyu-uaylderu-bokserskiy-master-klass/