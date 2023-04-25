Андре Уорд: В бою "Канело" - Бенавидес логичнее ставить на Давида

Андре Уорд. Фото: Jerritt Clark/Getty Images for Roc Nation Sports/D'USSE Cognac

Экс-чемпион мира из США Андре Уорд рассказал, почему мексиканец Сауль Альварес до сих пор не вышел на поединок против американца Давида Бенавидеса, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал FightHype.com.

"Все же помнят бой Бенавидеса и Плэнта? Калеб выиграл большинство стартовых раундов. Умение Бенавидеса не паниковать в такой вот ситуации, сохранять холодную голову очень недооценено. Предлагаю все же отдать ему должное за это. Еще одна из причин того, почему "Канело" с ним не дерется - огромный объем ударов, которые он выбрасывает.

Это особенно неудобно в том случае, если у тебя нету такого же тоннажа. А все знают, что Сауль очень экономный в своих ударах. Он делает ставку на мощь, тайминг, технику. Он боксирует, лишая соперников энергии. И только тогда включается.

Что я хочу сказать. Никто не хочет драться с боксерами типа Бенавидеса. Ведь кроме тоннажа у него еще и огромное преимущество в антропометрии. У него полно и других компонентов, за счет которых выигрывает. Полагаю, в бою Альварес - Бенавидес логичнее ставить на Бенавидеса. Логичнее не значит, что вы прям обязаны ставить на него. Но нужно понимать, что тоннаж Давида - это большая проблема для "Канело",- сказал Уорд.

Добавим, что Альварес в Гвадалахаре (Мексика) 6 мая проведет бой против британца Джона Райдера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2018235-andre-uord-v-boyu-kanelo-benavides-logichnee-stavit-na-davida/