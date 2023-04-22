Даулет Даукенов одержал 12-ю победу на профи-ринге

Выступающий в первом полусреднем весе 30-летний казахстанский боксер Даулет Даукенов (12-2, 5КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге, передает NUR.KZ.
На вечере бокса в чешском городе Олоумец Даулет встретился с представителем Никарагуа Робином Заморой.
Запланированный на восемь раундов поединок прошел всю дистанцию. По их итогам единогласным решением судей победу одержал Даукенов.
Тем самым казахстанский боксер записал на свой счет 12-ю победу (из них пять нокаутом) на профи-ринге при двух поражениях.
Тогда как для 25-летнего Робина Заморы это поражение стало 20-м в карьере при 19 победах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2017850-daulet-daukenov-oderzhal-12-yu-pobedu-na-profi-ringe/