Хирн назвал дату возвращения Фьюри и имя соперника

Тайсон Фьюри. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн озвучил дату следующего поединка британца Тайсона Фьюри, а также имя соперника, передает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mail.

По его словам, возвращение на ринг именитого супертяжеловеса состоится летом этого года.

"Бой пройдет 22 июля. Фьюри будет драться против Энди Руиса",- заявил Хирн.

Напомним, что Тайсон Фьюри не дрался с прошлого года. Тогда, в декабре, он досрочно победил соотечественника Дерека Чисору.

Британец недавно вел переговоры с командой Александра Усика. Однако потенциальный бой сорвался - стороны не смогли договориться.

В данный момент Фьюри владеет титулом чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2017782-hirn-nazval-datu-vozvrascheniya-fyuri-i-imya-sopernika/