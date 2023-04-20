Майк Тайсон назвал имя единственной звезды в современном профи-боксе

Майк Тайсон. Фото: Donald Kravitz/Getty Images

Легендарный Майк Тайсон назвал единственного боксера, который соответствует статусу звезды в современном профи-боксе, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Hotboxin' with Mike Tyson.

"После того, как завершил свою карьеру Флойд Мейвезер-младший, Сауль "Канело" Альварес, пожалуй, является единственной суперзвездой бокса. Серьезно. Спросите в любой точке мира о том, с кем он будет проводить следующий поединок. Спросите - и вам ответят.

Однако скоро это место освободится. Считаю, что он уже, как говорится, наелся боксом и постепенно готовится к завершению карьеры",- сказал Тайсон.

Добавим, что "Канело" свой следующий бой проведет 6 мая в Гвадалахаре ( Мексика). Ему будет противостоять британец Джон Райдер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2017612-mayk-tayson-nazval-imya-edinstvennoy-zvezdy-v-sovremennom-profi-bokse/