Сборная Казахстана по боксу привлекла к работе тренера Усика и Ломаченко

Сакен Бибосынов. Фото: Ueslei Marcelino - Pool/Getty Images

Федерация бокса Казахстана официально объявила о подписании контракта с тренером по физподготовке Донатосом Янучавичусом, сообщает пресс-служба организации.

"Нашим новым тренером по физподготовке и восстановлению стал Донатос Янучавичус. В боксерском мире его имя очень известно, в свое время он был в штабах знаменитых Александра Усика и Василия Ломаченко.

Казахстанская федерация бокса с этим специалистом заключила договор до конца года, с опцией продления по итогам предстоящих летних Азиатских игр в Китае. Будем надеяться, что его опыт и навыки помогут нашим боксерам в предстоящих больших турнирах.

К слову, сами члены национальной сборной довольны Донатосом. Его методы по восстановлению мышц и в целом неординарный подход стал поистине "глотком свежего воздуха" в рамках тяжелых тренировок",- говорится в сообщении.

Добавим, что в данный момент сборная готовится к чемпионату мира, который пройдет в мае в Ташкенте. Команда завершила первый этап на базе олимпийского центра "Акбулак". Далее состав переместится в Туркестанскую область.

ЧМ пройдет с 1 по 14 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2017455-sbornaya-kazahstana-po-boksu-privlekla-k-rabote-trenera-usika-i-lomachenko/