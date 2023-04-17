Боксер Даулет Даукенов проведет бой в Чехии

Даулет Даукенов. Фото: instagram.com/daulet_daukenov

Выступающий в первом полусреднем весе казахстанский боксер-профессионал Даулет Даукенов узнал дату возвращения на ринг и имя следующего соперника, сообщает Boxrec.com.

По информации источника, казахстанский боксер вернется на ринг 21 апреля в Оломоуце (Чехия). Соперником Даукенова станет представитель Аргентины Агустин Гербальдо Кучарски.

Поединок пройдет в первом полусреднем весе. Бой рассчитан на восемь раундов.

Всего на счету Даулета 11 побед (5 нокаутом) на профессиональном ринге при двух поражениях. Тогда как в активе Кучарского восемь побед (три из них нокаутом), пять поражений и одна ничья.

Свой предыдущий бой Даулет Даукенов провел 18 февраля текущего года в Чехии. Тогда он нокаутировал Серхио Гонсалеса из Никарагуа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2017050-bokser-daulet-daukenov-provedet-boy-v-chehii/